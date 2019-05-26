Ребёнок погиб в результате ДТП в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM Девочка шести лет погибла, женщина-пассажирка получила травмы в результате ДТП с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Автоавария произошла утром 26 мая в 10.15 мск на перекрестке улицы Стачки и переулка Виражный. По предварительной информации, легковой автомобиль такси марки «Рено-Логан», в котором ехали водитель и два пассажира — женщина 38 лет и ребёнок шести лет, врезался в светофор.

Удар пришёлся на пассажирскую сторону. В результате аварии погибла шестилетняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля без детского удерживающего кресла. Женщина-пассажирка была госпитализирована с травмами.

Предполагается, что 30-летний водитель допустил столкновение со светофором, не справившись с управлением автомобилем.

Причины и обстоятельства ДТП расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Москве. Легковой автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, въехал в стену Театра российской армии на Суворовской площади. В результате ДТП погибла одна пассажирка, ещё четыре человека получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В стену Театра российской армии в Москве въехал автомобиль, погибла девушка