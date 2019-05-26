Взрыв произошёл в частном жилом доме в Германии

Берлин, , 15:58 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва в жилом частном доме в немецком городе Хальберштадт, федеральная земля Саксония-Анхальт. Об этом 26 мая сообщает газета Bild.

По предварительной информации, в ночь с 25 на 26 мая в частном жилом доме на одну семью сначала возник пожар, затем прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал владелец дома, мужчина 43 лет, гражданин Болгарии.

Как сообщили с места происшествия пожарные, в доме хранилось большое количество химикатов. Что это за вещества и для каких целей предназначались, предстоит выяснить полиции.

По оценке экспертов, существовала вероятность дальнейших взрывов, поэтому в целях безопасности было принято решение об эвакуации людей, проживающих в радиусе 300 метров от места происшествия.

Всего было эвакуировано 650 человек. Люди были размещены в здании местного спортивно-досугового центра, где будут оставаться до полного разрешения ситуации.

Причины пожара выясняются. Пока неясно, идёт ли речь о нарушении правил пожарной безопасности, либо об умышленном поджоге.

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