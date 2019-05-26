Гражданин Великобритании погиб после столкновения яхт на юге Франции

Канны, Франция, , 15:00 — REGNUM Гражданин Великобритании скончался от остановки сердца после столкновения двух яхт недалеко от города Канны на юге Франции. Об этом 26 мая сообщает газета Parisien.

Столкновение яхты Vision и яхты Minx произошло вечером 25 мая перед набережной Круазетт. По предварительной информации, капитан яхты Vision начал движение и врезался в яхту Minx, стоявшую в это время на якоре.

Один из членов экипажа яхты Mlnx был ранен. Об этом сообщили в региональный центр по наблюдению и спасению на море. Спасатели и пожарные немедленно прибыли на место происшествия.

Пострадавшему была оказана помощь, но молодой человек 1991 года рождения потерял сознание и, несмотря на все попытки реанимировать его, скончался. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

На борту яхты Vision было 10 человек, на борту яхты Minx — 15 человек. Никто не пострадал однако все находились в «шоковом состоянии» от произошедшего. Все пассажиры и члены экипажа обеих яхт были эвакуированы.

Расследованием обстоятельств ЧП занялась морская прокуратура Марселя.

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