Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Одинцово, Московская область, , 14:21 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись драки со стрельбой, которая произошла вечером 25 мая в подмосковном Одинцово.

Судя по видеозаписи, конфликт начался между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин открыл багажник такси, достал оружие и открыл стрельбу в своих оппонентов.

По данным Главного управления МВД России по Московской области, в результате инцидента никто не пострадал. Стрельба велась из травматического оружия. При этом на кадрах видно, что стрелявший держит в руках предмет, похожий на автомат. Полицияи же утверждает, что стрельба велась из травматического пистолета.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.