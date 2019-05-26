В стену Театра российской армии в Москве въехал автомобиль, погибла девушка

Москва, , 13:59 — REGNUM Легковой автомобиль въехал в стену здания Театра российской армии в Москве, в результате ДТП погиб один человек, пострадали четверо. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

По предварительной информации, автомобиль Skoda, в салоне которого находились шесть человек, въехал в стену здания Театра на Суворовской площади. Предположительно, водитель автомобиля попытался уйти от столкновения с встречным автомобилем.

В результате аварии погибла девушка, сидевшая рядом с водителем. Ещё четыре человека получили травмы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Саратовской области, в результате которого пострадали 11 жителей Дагестана. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Камышина Волгоградской области.

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