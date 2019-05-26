Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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Локализован пожар на траулере в порту Владивостока

Происшествия

Угрозы окружающей среде нет

Владивосток, 26 мая 2019, 13:51 — REGNUM  Пожар на рыболовецком траулере локализован спасателями в порту города Владивостока в Приморском крае. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Локализация пожара произошла в 18:46 по местному времени (11:46 мск). Площадь пожара составила 500 кв. метров. В настоящее время ведётся проливка трюма, одновременно с ликвидацией очагов горения.

К тушению пожара привлечены 23 человека и 7 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в трюме большого морозильного рыболовецкого траулера, который стоял у причала в посёлке Преображение в Приморском крае. На момент возникновения пожара команды на судне не было.

О причинах пожара не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Рыболовецкий траулер загорелся у причала в Приморье

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Происшествия на воде
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