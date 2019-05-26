Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома

Происшествия

Несколько человек числятся пропавшими без вести

Вашингтон, 26 мая 2019, 12:55 — REGNUM  По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо. Об этом 26 мая сообщил журналистам представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор.

Торнадо пронёсся по городу Эль-Рено вечером 25 мая. В результате удара стихии были повреждены несколько зданий города, в том числе здание гостиницы, а также линии электропередач.

Сообщается, что точное число пропавших без вести неизвестно. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате обрушившегося на районы американского штата Миссури крупного смерча. Несколько человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в результате торнадо в США

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