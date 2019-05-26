Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома

Вашингтон, 26 мая 2019, 12:55 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо. Об этом 26 мая сообщил журналистам представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор.
Торнадо пронёсся по городу Эль-Рено вечером 25 мая. В результате удара стихии были повреждены несколько зданий города, в том числе здание гостиницы, а также линии электропередач.
Сообщается, что точное число пропавших без вести неизвестно. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате обрушившегося на районы американского штата Миссури крупного смерча. Несколько человек получили ранения.
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