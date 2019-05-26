Шесть человек погибли при взрыве мины в Чаде

Нджамена, , 12:28 — REGNUM Шесть человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва мины в регионе Лак в Чаде. Об этом 26 мая сообщила местная газета Wihda.

ЧП произошло в деревне Нгубуа во время прохода колонны армии Чада. В результате взрыва погибли пять военнослужащих и оператор государственного телеканала Чада Tele Tchad.

Отмечается, что ранее, ночью 25 мая, рядом с Нгубуа военными были ликвидированы 23 боевика исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что в Чаде и Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка является организатором большинства терактов в Нигере, Чаде и Камеруне, странах, которые проводят военную компанию против боевиков этой организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении около 900 детей из рядов антитеррористической военной организации «Объединенные гражданские силы» (CJTF)в Нигерии.

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