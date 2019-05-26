Воскресенье, 26 Мая 2019 года
12:10:00 МСК

В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар

Происшествия

Были эвакуированы более 30 человек

Петрозаводск, 26 мая 2019, 12:09 — REGNUM  34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии.

По предварительной информации, возгорание возникло около 09:09 по местному времени на восьмом этаже девятиэтажного дома-интерната для ветеранов, расположенного на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Загорелись постельные принадлежности, были сильно задымлены восьмой и девятый этаж здания.

В здании на момент возникновения пожара находились 179 ветеранов и восемь сотрудников дома-интерната. С двух верхних этажей были эвакуированы 34 человека. Пострадавших нет. Все эвакуированные были размещены в актовом зале здания.

Возгорание было ликвидировано в 09:29 по местному времени. Для ликвидации пожара были привлечены 43 человека личного состава и 13 единиц техники.

В настоящее время производится проветривание помещений, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих детей и одного взрослого при пожаре в четырёхквартирном жилом доме в деревне Скворцово Красноярского края. Причины возгорания устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить