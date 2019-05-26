Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло на севере Перу

Лима, , 11:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 9 баллов было зарегистрировано в Южной Америке на севере Перу. Об этом 26 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 07:41 по всемирному координированному времени (10:41 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 76 километрах юго-восточнее города Лагунаса (население около 9000 жителей).

Очаг подземной стихии находился на глубине 110 километров.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 2,4, которые произошли в Дагестане с промежутком чуть более часа между ними. В результате землетрясений повреждения в виде трещин получили несколько жилых домов и здания пяти школ, гимназии и одного детского сада.

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