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Рыболовецкий траулер загорелся у причала в Приморье

Происшествия

Команды на траулере не было

Владивосток, 26 мая 2019, 10:50 — REGNUM  Большой рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае у причала в посёлке Преображение. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

По данным спасателей, большой морозильный рыболовецкий траулер загорелся у причальной стенки в посёлке Преображение. Горение наблюдается в трюме судна. Экипажа на борту корабля нет.

Пострадавших в результатет пожара тоже нет.

Пожарные расчеты прибыли к причалу через три минуты после поступления информации о возгорании. Площадь пожара уточняется.

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