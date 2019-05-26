Рыболовецкий траулер загорелся у причала в Приморье

Владивосток, , 10:50 — REGNUM Большой рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае у причала в посёлке Преображение. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

По данным спасателей, большой морозильный рыболовецкий траулер загорелся у причальной стенки в посёлке Преображение. Горение наблюдается в трюме судна. Экипажа на борту корабля нет.

Пострадавших в результатет пожара тоже нет.

Пожарные расчеты прибыли к причалу через три минуты после поступления информации о возгорании. Площадь пожара уточняется.