В результате урагана в Северной Осетии погиб один человек

Владикавказ, , 10:25 — REGNUM Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб, ещё трое получили ранения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

25 мая во Владикавказе был сильный дождь с ураганным ветром. Повалены десятки деревьев, в некоторых районах города было нарушено электроснабжение.

По данным минздрава Северной Осетии в результатет урагана погибла одна девушка. Двое пострадавших были доставлены в больницы. Ещё один пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

По предварительным данным, девушка погибла после того, как на нее упало дерево.