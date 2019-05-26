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В результате урагана в Северной Осетии погиб один человек

Происшествия

Три человека пострадали

Владикавказ, 26 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб, ещё трое получили ранения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

25 мая во Владикавказе был сильный дождь с ураганным ветром. Повалены десятки деревьев, в некоторых районах города было нарушено электроснабжение.

По данным минздрава Северной Осетии в результатет урагана погибла одна девушка. Двое пострадавших были доставлены в больницы. Ещё один пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

По предварительным данным, девушка погибла после того, как на нее упало дерево.

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Ураганы, шторма, бури
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