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Число жертв утечки газа на судне в Китае возросло до 10 человек

Происшествия

Идёт расследование

Пекин, 26 мая 2019, 09:45 — REGNUM  В Китайской Народной Республике число жертв утечки газа в порту Лунъянь городского округа Вэйхай (провинция Шаньдун) возросло до 10 человек. Ещё 19 человек пострадали и были госпитализированы. Об этом сегодня, 26 мая, сообщают местные власти.

Напомним, что инцидент в порту Лунъянь произошел 25 мая. Грузовое судно, зарегистрированное в провинции Фуцзянь, проходило ремонт в порту Лунъянь. В ходе ремонта произошла утечка двуокиси углерода из системы пожаротушения на корабле.

Сперва сообщалось о восьми погибших. Сейчас число жертв возросло до 10. 19 пострадавших были госпитализированы. Медики утверждают, что их жизням ничто не угрожает.

Власти проводят расследование данного инцидента.

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Происшествия на воде
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