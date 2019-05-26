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Пассажиры вернувшегося в Сургут самолёта добрались до Таджикистана

Происшествия

Лайнер приземлился

Сургут, Югра, 26 мая 2019, 06:30 — REGNUM  Пассажиры самолёта Boeing 737−500 авиакомпании Utair уже добрались до Худжанда (Таджикистан). Об этом говорится на официальном сайте аэропорта Худжанда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт, выполнявший рейс UT 759 Сургут — Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стал сигнал о неполадках.

Посадка прошла мягко. Пассажирам был предоставлен резервный борт и через некоторое время они покинули Югру.

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Авиапроисшествия
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