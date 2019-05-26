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Полицейские участвовали в бойне в бразильском баре

Происшествия

Были убиты 11 человек

Полицейские участвовали в бойне в бразильском баре
kerttu
Вооружен и опасен

Белен, Бразилия, 26 мая 2019, 05:25 — REGNUM  Четверых правоохранителей подозревают в нападении на бар в бразильском штата Пара, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

Речь идет о сотрудниках военной полиции штата. Трое из них задержаны, еще один ударился в бега. Кроме того, полиция задержала еще трех человек, вероятно, причастных к нападению. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в бар в городе Белене ворвалась банда из семи человек, злоумышленники принялись расстреливать людей. Погибли пятеро мужчин, включая владельца бара, и шесть женщин. Еще один человек получил ранение. Одной из возможных версий случившегося называют криминальные разборки.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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