Полицейские участвовали в бойне в бразильском баре

Белен, Бразилия, , 05:25 — REGNUM Четверых правоохранителей подозревают в нападении на бар в бразильском штата Пара, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал Globo.

Речь идет о сотрудниках военной полиции штата. Трое из них задержаны, еще один ударился в бега. Кроме того, полиция задержала еще трех человек, вероятно, причастных к нападению. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в бар в городе Белене ворвалась банда из семи человек, злоумышленники принялись расстреливать людей. Погибли пятеро мужчин, включая владельца бара, и шесть женщин. Еще один человек получил ранение. Одной из возможных версий случившегося называют криминальные разборки.

Читайте также: Бразилец из-за ревности устроил стрельбу в церкви

Читайте ранее в этом сюжете: В бразильском баре неизвестные расстреляли 11 человек