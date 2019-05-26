Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Махачкала, , 01:35 — REGNUM Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Гаджиева задержали 25 мая. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения — преступление, предусмотренное частью 3 статьи 210 УК РФ.

Отмечено также, что следствие устанавливает других соучастников преступлений и выявляет новые эпизоды преступной деятельности организованного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Дагестане возбудили уголовное дело о хищении муниципальной и государственной собственности. По версии следствия, участники созданной в 2000 году преступной группы собирались обогатиться на незаконных сделках с земельными участками. Ущерб государству превысил 370 млн рублей.

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