В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский

Тулуза, Франция, , 00:39 — REGNUM Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе. Об этом сообщает RT.

Корреспондент пытался предупредить сотрудника полиции, что работает в СМИ, однако тот всё равно несколько раз ударил Эгуи дубинкой.

25 мая во Франции в 28-й раз прошли манифестации «жёлтых жилетов». По данным МВД, в них приняли участие 12,5 тыс. человек, однако организаторы протестных акций заявили о более чем 35 тыс. участников.

Как сообщало ИА REGNUM, инциденты, подобные произошедшему с Эгуи, уже происходили во Франции ранее. Так, в декабре пострадала находившаяся в толпе демонстрантов журналистка телеканала RT Надеж Абдераззак. Ей в лицо попал какой-то предмет.

В начале мая от действий полиции пострадала российская журналистка Виктория Иванова. Женщина была в каске и с повязкой с надписью «Пресса», однако получила несколько ударов дубинкой.

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