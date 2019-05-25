Суббота, 25 Мая 2019 года
23:35:03 МСК

В Дагестане в результате ДТП погибли три человека

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Махачкала, 25 мая 2019, 23:34 — REGNUM  В Дагестане столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.

По словам источника, авария произошла в субботу, 25 мая, у въезда в Дербент. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека (жители села Нижний Джалган).

В настоящее время выясняются причины аварии.

Читайте также: Пострадавшие в ДТП под Саратовом отправлены в больницу

А также: В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить