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Небольшой самолет упал в Канаде

Происшествия

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, в провинции Квебек

Небольшой самолет упал в Канаде
Легкомоторный самолет

Квебек , Канада, 25 мая 2019, 21:35 — REGNUM  Небольшой самолет потерпел крушение в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, в провинции Квебек. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека (пилот и пассажир). Личности погибших пока не установлены.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая в США рухнул небольшой самолет Cessna Citation V, направлявшийся из Иллинойса во Флориду. В результате ЧП погиб один человек.

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Авиапроисшествия
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