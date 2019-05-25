Небольшой самолет упал в Канаде

Квебек , Канада, , 21:35 — REGNUM Небольшой самолет потерпел крушение в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, в провинции Квебек. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека (пилот и пассажир). Личности погибших пока не установлены.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая в США рухнул небольшой самолет Cessna Citation V, направлявшийся из Иллинойса во Флориду. В результате ЧП погиб один человек.

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