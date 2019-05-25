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Пострадавшие в ДТП под Саратовом отправлены в больницу

Происшествия

Госпитализировано девять человек

Саратов, 25 мая 2019, 18:53 — REGNUM  Все пострадавшие при столкновении фуры и пассажирского микроавтобуса в Саратовской области госпитализированы в Камышинскую районную больницу в Волгоградской области. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба минздрава Саратовской области.

Всего в результате ДТП пострадали 11 человек, из них с травмами разной степени тяжести были госпитализированы девять человек. Среди пострадавших детей нет. Состояние госпитализированных оценивается медиками от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием фуры и пассажирского микроавтобуса на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград в Саратовской области. В результате столкновения микроавтобус вылетел с трассы в кювет.

Из 13 человек, находившихся в салоне микроавтобуса, пострадали 11. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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