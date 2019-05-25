Суббота, 25 Мая 2019 года
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Восемь человек погибли в порту на востоке Китая из-за утечки газа на судне

Происшествия

Причины ЧП выясняются

Пекин, 25 мая 2019, 18:35 — REGNUM  Восемь человек погибли из-за утечки газа в китайской провинции Шаньдун на востоке страны. Об этом 25 мая сообщает информационный портал «Пэнпай».

ЧП произошло в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в порту Ляньюньган на грузовом судне, зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь. Люди погибли от утечки двуокиси углерода.

Подробности ЧП не уточняются. Начато расследование причин трагического происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении угарным газом двоих детей в Воронеже. Дети, мальчики пяти и девяти лет, были госпитализированы. По данному происшествию СКР начал доследственную проверку.

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Отравления химическими веществами
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