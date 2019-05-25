Несколько зданий получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Махачкала, , 17:59 — REGNUM При землетрясении в Дагестане получили повреждения сразу несколько зданий. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Буйнакского района.

«Пострадали (в результате землетрясения) два садика, четыре школы и одна гимназия», — сказал источник в администрации, назвав повреждения зданий «средней степени».

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили ИА REGNUM, что в ночь на 25 мая в Дагестане произошли сразу два землетрясения с промежутком немногим более часа. По данным ведомства, эпицентр обоих толчков был зафиксирован в нескольких километрах от села Халимбек-аул Буйнакского района республики.

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