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ЛНР: у линии соприкосновения в Донбассе сбит украинский беспилотник

Происшествия

Аппарат пытался произвести воздушную разведку вдоль линии соприкосновения

Луганск, 25 мая 2019, 16:14 — REGNUM  Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит военнослужащими Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 мая сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» был сбит 24 мая в результате умелых действий подразделений противовоздушной обороны Народной милиции.

Филипоненко заявил, что аппарат был сбит во время попытки провести воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции.

В настоящее время аппарат отдан на изучение специалистам. В распоряжение экспертов поступили все фото‑ и видеофайлы, обнаруженные на борту летательного аппарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении жителя ЛНР за государственную измену. Верховный суд ЛНР признал мужчину виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Суд приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюремного заключения.

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