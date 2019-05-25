Женщина в Подмосковье задержана по подозрению в нападении на полицейских

Пушкино, Московская область, , 15:48 — REGNUM Женщина 23-х лет задержана по подозрению в нападении на сотрудников полиции в подмосковном городе Пушкино. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Московской области.

По предварительным данным, подозреваемая, находясь 22 мая в отделе полиции по городскому округу Ивантеевка МУ МВД РФ «Пушкинское», применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Оба сотрудника полиции получили укусы, а участковый уполномоченный получил ушибы и сотрясение мозга. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Подозреваемая была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела следственными органами Тулы по факту нападения на полицейского. Неизвестным удалось завладеть табельным оружием сотрудника полиции и выстрелить в него. Полицейский госпитализирован, злоумышленники разыскиваются.

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