Суббота, 25 Мая 2019 года
14:52:03 МСК

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы

Происшествия

Площадь пожара составила 10 кв. метров

Москва, 25 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по городу Москве в 12:40. Пожар произошёл в одной из квартир в жилом 16-этажном доме по Сумскому проезду.

Квартира была расположена на третьем этаже здания, площадь пожара составила 10 кв. метров.

Пожар был потушен в 13:02. При пожаре погибли два человека. Личности погибших устанавливаются.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на чердаке пятиэтажного жилого дома на юге Москвы. Жильцы дома были эвакуированы в целях безопасности. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в жилом доме произошел на юге Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить