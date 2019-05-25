20 альпинистов погибли в Гималаях с начала весеннего сезона восхождений

Катманду, , 13:03 — REGNUM Двадцать человек погибли в Гималаях с начала весеннего сезона восхождений в 2019 году. Об этом 25 мая сообщила газета Himalayan Times.

Попытка покорить гималайские восьмитысячники (горы, высотой более 8000 метров) закончились трагично для двадцати альпинистов с начала весеннего сезона восхождений 2019 года. Из них десять человек погибли при восхождении либо после восхождения на гору Эверест.

При этом отмечается, что погибшие на Эвересте, предположительно, могли умереть от истощения из-за длительного ожидания очереди на подъём.

Кроме того, четыре смерти зафиксированы на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.

Последним погибшим на Эвересте стал Робин Фишеро из Великобритании. Сообщается, что британскому альпинисту стало плохо при спуске с вершины горы. Фишеро скончался на высоте 8600 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели на Эвересте трёх альпинистов из Индии и их непальского проводника. Альпинисты и проводник погибли уже при спуске с горы.

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