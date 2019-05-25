Суббота, 25 Мая 2019 года
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Стрельба в американском штате Нью-Джерси: ранены 10 человек

Происшествия

Все пострадавшие госпитализированы

Вашингтон, 25 мая 2019, 11:48 — REGNUM  Десять человек пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Нью-Джерси. Об этом 25 мая сообщает издание NJ.com ссылаясь на полицию.

По предварительной информации, сообщение о стрельбе было получено в полиции в 00:25 по местному времени (07:25 мск). Стрельба произошла в баре в городе Трентон.

Примерно через час полиция Трентона сообщила о десяти пострадавших в результате стрельбы. Пятеро мужчин и пять женщин были госпитализированы с ранениями. При этом одному из пострадавших, получившему тяжёлые ранения, была сделана срочная операция.

Точное название бара, где произошёл инцидент, не сообщается. По факту стрельбы начато расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в Бразилии. В штате Минас-Жерайс вооружённый мужчина устроил стрельбу в церкви в городе Паракату. От ранений скончались три человека. Предположительно, причиной преступления стала ревность стрелявшего, у которого ранее были отношения с супругой священника.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилец из-за ревности устроил стрельбу в церкви

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