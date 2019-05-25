Суббота, 25 Мая 2019 года
11:08:02 МСК

Вертолет американских ВВС совершил жесткую посадку на юге Афганистана

Происшествия

Есть пострадавшие

Кабул, 25 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Американский военный вертолет, на борту которого находились пассажиры, совершил жесткую посадку в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя военной коалиции во главе с США.

Уточняется, что вертолет СН-47 Chinook совершил жесткую посадку в провинции Гильменд из-за технической неисправности на борту. Вертолет не подвергался обстрелу. В результатет жесткой посадки вертолет пришел в негодность. Пассажиры и члены экипажа вертолета получили травмы. Информация о жертвах не поступала.

«И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильно, и они должны поправиться», — сообщил журналистам представитель миссии военного блока НАТО в Афганистане полковник Дэвид Батлер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США проигрывают Афганистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить