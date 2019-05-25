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В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт. Пистолет изъят, он оказался травматическим, малолетний хулиган поставлен на учет в полиции, а его родители привлечены к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, информация о конфликте двух школьников поступила 24 мая в полицию Московского района. Инцидент случился у дома 67 по улице Варшавской.

«У 13-летнего подростка произошел конфликт с 12-летним, в результате которого, последний стал угрожать заявителю предметом, похожим на пистолет. У дома 9 по улице Костюшко полицейские задержали несовершеннолетнего злоумышленника», — рассказали в полиции.

Изъятый, предположительно, травматический пистолет направили на экспертизу, идет проверка. Школьник, угрожавший пистолетом, поставлен на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении родителей составлен административный протокол за нарушение правил хранения оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая девушка из Иркутской области угрожала пневматическим пистолетом женщине-бармену одного из кафе в центре Петербурга, требуя ускорить ее обслуживание. Хулиганку задержали и обезоружили сотрудники полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирячка в Петербурге поторапливала бармена пистолетом

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Подростковая преступность
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