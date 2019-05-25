Школы в индийском штате Гуджарат проверяют после пожара в городе Сурат

Нью-Дели, , 11:01 — REGNUM Срочную проверку всех учебных заведений и общественных зданий распорядился провести главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани. Об этом 25 мая сообщил телеканал NDTV.

Как заявил министр, властями штата Гуджарат в Индии отдано распоряжение начать расследование причин пожара, унёсшего 19 жизней в торговом центре в городе Сурат.

Кроме того, сообщается, что будет проведён аудит пожарной безопасности в школах, колледжах, больницах, торговых центрах и других коммерческих зданиях. Будет проверено, везде ли есть в наличии противопожарное оборудование.

Рупани уточнил также данные о количестве погибших при пожаре в Сурате. По словам министра, при пожаре в торговом центре погибло 19 человек. Погибшие были заблокированы в здании, так как лестницы были уничтожены огнём. Несколько человек погибли, выпрыгнув из окон горящего здания.

Точная причина пожара до сих пор не установлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 погибших при пожаре в индийском торговом центре. Соболезнования в связи с пожаром выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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