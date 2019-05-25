В Южной Корее взорвался бак с водородным топливом: два человека погибли

Сеул, , 11:29 — REGNUM В Южной Корее произошёл взрыв бака с жидким водородом, предназначенным для заправки топливных ячеек. В результате происшествия погибли два человека, ещё шесть получили ранения, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Бак располагался на заводе по производству топливных ячеек для водородных автомобилей, который находится в технопарке Канвон в городе Канныне. Сообщается, что все погибшие и раненые — бизнесмены и ученые, прибывшие в технопарк в рамках деловой поездки.

Правительство Южной Кореи и президент Мун Чжэ Ин в частности активно выступают за использование экологически чистых источников топлива. Так, в Сеуле используются автобусы на водородном топливе, а ведущие производители, как, например, Hyundai и Kia, начали серийный выпуск водородных автомобилей. Эксперты обращают внимание на то, что использование водородного топлива не является полностью безопасным ‑ и нынешний инцидент является лишним тому подтверждением.