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Пожар произошел в севастопольском дельфинарии

Происшествия

Дельфины не пострадали

Севастополь, 25 мая 2019, 10:41 — REGNUM  В севастопольском дельфинарии сегодня утром, 25 мая, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Огонь уничтожил часть крыши дельфинария, расположенного на набережной Корнилова, и находящиеся рядом сувенирные магазины. Также сгорела часть инфраструктуры самого дельфинария.

Дельфины при пожаре не пострадали — они находились в воде в 10 метрах от очага возгорания.

Уточняется, что огонь вспыхнул между 6 и 7 часами утра. Причины возгорания выясняются. При тушении пожара были задействованы 20 сотрудников МЧС при трех единицах техники.

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