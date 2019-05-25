Пожар произошел в севастопольском дельфинарии

Севастополь, , 10:41 — REGNUM В севастопольском дельфинарии сегодня утром, 25 мая, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Огонь уничтожил часть крыши дельфинария, расположенного на набережной Корнилова, и находящиеся рядом сувенирные магазины. Также сгорела часть инфраструктуры самого дельфинария.

Дельфины при пожаре не пострадали — они находились в воде в 10 метрах от очага возгорания.

Уточняется, что огонь вспыхнул между 6 и 7 часами утра. Причины возгорания выясняются. При тушении пожара были задействованы 20 сотрудников МЧС при трех единицах техники.