Суббота, 25 Мая 2019 года
09:55:55 МСК

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Токио

Происшествия

Информация о жертвах и разрушениях не поступала

Токио, 25 мая 2019, 09:55 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Токио. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:20 по местному времени (9:20 по московскому времени) в соседней с японской столицей префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине в 40 километров.

Данное землетрясение ощущалось в разных районах Токио с силой 3−4 балла.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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Землетрясения
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