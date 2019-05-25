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В Тюменской области глава района чуть не стал жертвой убийц

Происшествия

Задержаны двое подозреваемых

В Тюменской области глава района чуть не стал жертвой убийц
Иллюстрация: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области
Дом и.о. главы Ярковского района после пожара

Тюмень, 25 мая 2019, 13:24 — REGNUM  В Тюменской области задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство исполняющей обязанности главы Ярковского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ночь на 23 мая сгорел дом и. о. главы Ярковского района Любови Поляковой. Также пострадал автомобиль. Женщина чудом спаслась. Предварительной причиной возгорания пожарные назвали занесение открытого источника огня. Под подозрением в совершении преступления оказались двое жителей Ярковского района 1972 и 1997 годов рождения

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи СКР по Тюменской области. Устанавливаются мотивы совершённого преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Также в скором времени суд изберёт для подозреваемых меру пресечения.

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