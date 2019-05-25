Немцкий автогонщик скончался после аварии на трассе

Берлин, , 05:57 — REGNUM Участник чемпионата Германии по ралли Кай Гюнтер, представлявший команду Renault, погиб во время гонки, сообщает «Советский спорт».

Сообщается, что во время гонки в городе Цвиккау машина Гюнтера врезалась в дерево. В результате столкновения гонщик погиб, его штурман был госпитализирован. В связи с гибелью 48-летнего гонщика организаторы ралли отменили дальнейшие выступления этого этапа гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в США погиб 42-летний гонщик Дэйв Стил, чей автомобиль попал в аварию во время гонок Southern Sprintcar Shootout Series. Сообщалось, что его автомобиль столкнулся с другой машиной, в результате чего взлетел в воздух, перевернулся и врезался в заградительную стену. Врачи жизнь гонщика спасти не смогли.

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