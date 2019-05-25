Управленец из Твери обвиняется в коммерческом подкупе в Кургане

Курган, , 13:22 — REGNUM В Курганской области отправлен под домашний арест управленец фирмы-подрядчика строительства офисного здания для Курганского нефтепроводного управления «Транснефть-Урал». Его подозревают в получении коммерческого подкупа в сумме более одного миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По версии следствия, в 2017—2018 годах 38-летний житель Тверской области, являясь лицом, ответственным за организацию строительства офисного здания «Транснефть-Урал» в Кургане, получил от представителя одной из фирм столицы Зауралья более одного миллиона рублей за возможность заключения договора субподряда.

Следствие полагает, что таким образом обвиняемый незаконно обогащался и за счёт других строительных фирм Кургана.

Управленцу предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа в особо крупом размере»). Он задержан 22 мая 2019 на территории Тверской области. Судом обвиняемому избрана мера пресечения — домашний арест сроком на два месяца.