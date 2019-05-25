В Нижнем Тагиле таксист сбил девочку на пешеходном переходе

Нижний Тагил, Свердловская область, , 04:20 — REGNUM Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 16-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сообщается, что 59-летний таксист поворачивал с проспекта Мира на улицу Победы и не заметил девочку, переходившую улицу на разрешающий знак светофора по пешеходному переходу. В результате столкновения девочка получил ушибы ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы. Сообщалось, что мужчина ехал с большой скоростью по Большой Грузинской улице и не успел вовремя затормозить, в результате чего столкнулся с женщиной. После столкновения ей оказали медицинскую помощь.

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