Суббота, 25 Мая 2019 года
03:41:03 МСК

Власти Франции – о взрыве в Лионе: «Пока рано говорить о теракте»

Происшествия

Необходимо дождаться результатов расследования

Лион, Франция, 25 мая 2019, 03:40 — REGNUM  Однозначно квалифицировать взрыв в городе Лионе (Франция) как террористическую атаку пока рано, заявила французский министр юстиции Николь Беллоуб, передает BFMTV.

Комментируя ход расследования случившегося в Лионе, она сказала, что необходимо дождаться результатов расследования. По её словам, подозреваемый всё ещё находится в розыске.

Читайте также: Появились кадры с подозреваемым в совершении взрыва в Лионе

Напомним, взрыв в центре Лиона неподалёку от площади Белькур произошёл 24 мая в 17:30 (время местное). Перед пекарней на улице Виктора Гюго неизвестный оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой.

В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, чем начинили свёрток с разорвавшейся бомбой в Лионе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить