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От вулкана на Бали покрыло пеплом девять населённых пунктов

Происшествия

В ночь на 25 мая произошло извержение вулкана Агунг

От вулкана на Бали покрыло пеплом девять населённых пунктов
shankar s
Вулкан Агунг

Джакарта, 25 мая 2019, 03:20 — REGNUM  Девять деревень покрыты пеплом после извержения в ночь на 25 мая вулкана Агунг на острове Бали (Индонезия), сообщает Associated Press.

Уточняется, что лава разлилась на три километра от кратера. Процесс извержения продолжался порядка четырёх часов.

Извержение вулкана повлияло на работу аэропортов. Отменены пять рейсов с Бали, кроме того, воздушная гавань острова не приняла четыре рейса, которые были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, Агунг находится на востоке Бали. Диаметр кратера Агунга составляет 520×375 метров.

В 2018 г. активность вулкан проявил вечером 2 июля, когда произошёл выброс пепла в результате семиминутного извержения, а в 2019 г. зафиксированы два извержения — в феврале и в мае.

Читайте ранее в этом сюжете: На Бали произошло извержение вулкана Агунг — СМИ

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Извержения вулканов
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