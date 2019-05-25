От вулкана на Бали покрыло пеплом девять населённых пунктов

Джакарта, , 03:20 — REGNUM Девять деревень покрыты пеплом после извержения в ночь на 25 мая вулкана Агунг на острове Бали (Индонезия), сообщает Associated Press.

Уточняется, что лава разлилась на три километра от кратера. Процесс извержения продолжался порядка четырёх часов.

Извержение вулкана повлияло на работу аэропортов. Отменены пять рейсов с Бали, кроме того, воздушная гавань острова не приняла четыре рейса, которые были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, Агунг находится на востоке Бали. Диаметр кратера Агунга составляет 520×375 метров.

В 2018 г. активность вулкан проявил вечером 2 июля, когда произошёл выброс пепла в результате семиминутного извержения, а в 2019 г. зафиксированы два извержения — в феврале и в мае.

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