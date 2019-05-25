Суббота, 25 Мая 2019 года
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Мертвого кита выбросило на берег у Сан-Франциско

Происшествия

Это уже 13-й кит с марта 2019 года

Сан-Франциско, США, 25 мая 2019, 02:55 — REGNUM  Тело мертвого серого кита вынесло на берег залива Сан-Франциско в США, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что местные жители обнаружили мертвого кита на пляже национального побережья Поинт-Рейес. Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих планируют провести вскрытие кита, чтобы определить причину его смерти.

Центр отмечает, что это уже 13-й погибший серый кит, которого выбросило на берег с марта 2019 года. В настоящее время специалисты не знают, что приводит к смертям этих млекопитающих. По одной из версий, киты погибают от голода и не могут совершить свою ежегодную миграцию из вод Мексики к Аляске.

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