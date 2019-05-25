Стало известно, чем начинили свёрток с разорвавшейся бомбой в Лионе

Лион, Франция, , 02:41 — REGNUM Гвоздями и болтами был начинён свёрток с разорвавшейся бомбой в городе Лионе (Франция), пишет газета Liberation.

Напомним, в результате взрыва в центре Лиона на улице Виктора Гюго, который произошёл вечером 24 мая, пострадали 13 человек, среди раненых — восьмилетняя девочка.

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Комментируя случившееся, французский президент Эммануэль Макрон сказал, что власти позаботятся о раненых и об их семьях. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выехавший в Лион, объявил об усилении обеспечения мер безопасности в местах массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозревается в организации взрыва мужчина в тёмной одежде, оставивший на бордюре сверток, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Опубликовано видео с подозреваемым.

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