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Стало известно, чем начинили свёрток с разорвавшейся бомбой в Лионе

Происшествия

Число пострадавших – 13 человек

Стало известно, чем начинили свёрток с разорвавшейся бомбой в Лионе
Josef17
Гвозди

Лион, Франция, 25 мая 2019, 02:41 — REGNUM  Гвоздями и болтами был начинён свёрток с разорвавшейся бомбой в городе Лионе (Франция), пишет газета Liberation.

Напомним, в результате взрыва в центре Лиона на улице Виктора Гюго, который произошёл вечером 24 мая, пострадали 13 человек, среди раненых — восьмилетняя девочка.

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Комментируя случившееся, французский президент Эммануэль Макрон сказал, что власти позаботятся о раненых и об их семьях. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выехавший в Лион, объявил об усилении обеспечения мер безопасности в местах массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозревается в организации взрыва мужчина в тёмной одежде, оставивший на бордюре сверток, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Опубликовано видео с подозреваемым.

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