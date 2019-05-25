Суббота, 25 Мая 2019 года
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Неизвестные избили мужчину и отобрали его мотоцикл в Москве

Происшествия

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась

Москва, 25 мая 2019, 02:17 — REGNUM  Трое злоумышленников избили водителя мотоцикла и отобрали его транспортное средство в Москве, сообщает пресс-служба столичного управление МВД РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 21:30 по московскому времени на Севастопольском проспекте. Неизвестные избили мужчину, после чего похитили мотоцикл и скрылись с места происшествия. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая неизвестные напали на сотрудника полиции в Туле. Они избили его и похитили табельное оружие. Полиция ведет розыск преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туле неизвестные напали на полицейского, объявлен план «Перехват»

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Организованная преступность
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