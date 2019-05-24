Гражданин РФ из команды арестованного в Египте танкера Sea Shark освобожден

Каир, , 23:59 — REGNUM В Арабской Республике Египет один из двух российских моряков из состава команды задержанного в декабре 2018 года в Египте танкера Sea Shark освобожден. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил в интервью РИА Новости адвокат компании-судовладельца Мидхат аль-Кирши.

Напомним, в декабре 2018 года египетские военные задержали танкер Sea Shark с командой из 31 моряка. В составе команды 17 граждан Украины, двое граждан России, а также представителей Азербайджана, Индии, Филиппин и Шри-Ланки. Российские граждане на танкере выполняли функции технических специалистов.

Власти Египта обвинили команду корабля в нарушении государственной границы Египта — танкер непреднамеренно и случайно вошел в территориальные воды Египта. Компании-судовладельцу был предъявлен иск на $56 млн за нарушение госграницы.

На данный момент египетские военные сняли с корабля 10 моряков, в числе которых один гражданин России, и разместили их на военной базе в Суэце. Там они будут ожидать решения египетских ВМС об освобождении. При этом египетские власти уже заявили, что удерживать моряков они не намерены, то есть их вскоре отпустят на родину. Ещё 10 моряков остаются на судне.

Груз на танкере был конфискован.