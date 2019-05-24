МИД: Граждане России от взрыва в Лионе не пострадали

Москва, , 22:04 — REGNUM По информации французских полицейских, среди людей, пострадавших от взрыва в Лионе, граждан России нет, сообщает 24 мая пресс-служба посольства РФ во Франции.

На официальной странице российского посольства в Twitter сообщается, что граждане России от этого взрыва не пострадали.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая на одной из пешеходных улиц в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого были ранены 10 человек, среди которых один ребёнок. По имеющимся данным, взорвался заминированный сверток, который оставил неизвестный мужчина, разыскиваемый сейчас полицией.

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