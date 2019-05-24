В ходе беспорядков в колонии в Венесуэле погибли более 20 заключённых

Каракас, , 21:09 — REGNUM По меньшей мере 23 заключённых погибли в результате беспорядков в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы, передаёт 24 мая El Nacional.

Как сообщается, ЧП произошло сегодня в городе Акаригуа, расположенном в штате Португес.

По информации издания, все заключённые погибли от полученных огнестрельных ранений. В ходе столкновений также пострадали 14 служащих учреждения.

Отмечается, что для урегулирования ситуации в колонии были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.