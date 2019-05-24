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В ходе беспорядков в колонии в Венесуэле погибли более 20 заключённых

Происшествия

Также в ходе столкновений пострадали 14 служащих колонии

В ходе беспорядков в колонии в Венесуэле погибли более 20 заключённых
ErikaWittlieb
Тюрьма

Каракас, 24 мая 2019, 21:09 — REGNUM  По меньшей мере 23 заключённых погибли в результате беспорядков в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы, передаёт 24 мая El Nacional.

Как сообщается, ЧП произошло сегодня в городе Акаригуа, расположенном в штате Португес.

По информации издания, все заключённые погибли от полученных огнестрельных ранений. В ходе столкновений также пострадали 14 служащих учреждения.

Отмечается, что для урегулирования ситуации в колонии были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

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Происшествия в местах лишения свободы
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