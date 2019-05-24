Во Франции сообщили о первых результатах расследования взрыва в Лионе

Лион, Франция, , 20:46 — REGNUM Прокуратура Лиона проводит расследование взрыва, в итоге которого были ранены несколько человек, квалифицируя это как «попытку преднамеренного убийства», сообщает 24 мая телеканал BFMTV.

По информации телеканала, следователи изучили данные камер видеонаблюдения и установили, что взорвавшийся свёрток оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде.

Мужчину начала разыскивать полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 мая в Лионе на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала раздался взрыв, ранивший не менее 10 человек, в том числе одного ребёнка.

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