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Новгородская школьница возмутила общественность фотосессией на кладбище

Происшествия

После сообщений об этом в СМИ организована доследственная проверка

Новгородская школьница возмутила общественность фотосессией на кладбище
MichaelGaida
Кладбище

Малая Вишера, Новгородская область, 24 мая 2019, 20:21 — REGNUM  В Новгородской области несовершеннолетняя школьница из Малой Вишеры возмутила общественность, разместив в социальных сетях свои фотографии, сделанные на одном из кладбищ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, этим фактом заинтересовались следователи.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

«Фотосессия на могиле» вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей: одним кажется такой поступок аморальным, другие не понимают, что оскорбительного в фотографиях школьницы.

На фото девушка закрывает лицо руками и позирует, находясь на ограде у могилы, а также непосредственно у могилы внутри ограды.

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