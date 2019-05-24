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В Лионе взрывом бомбы ранены не менее шести человек

Происшествия

Взрыв прогремел на пешеходной улице в 17:30 мск

, 24 мая 2019, 19:39 — REGNUM  На одной из пешеходных улиц французского Лиона раздался взрыв, от которого пострадали как минимум шесть человек, сообщает 24 мая телеканал CNews.

По предварительным данным, в 17:30 мск на улице Виктора Гюго сработало взрывное устройство, замаскированное под простой свёрток.

Число пострадавших точно неизвестно, пока сообщается о шести раненых.

Местные власти призвали жителей города воздержаться от посещений района происшествия. Полиция установила оцепление, устанавливаются подробности и причины.

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