Премьер-министр Индии выразил соболезнования в связи с трагедией в Сурате

Нью-Дели, , 19:26 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре города Сурат, 24 мая передает агентство Reuters.

«Очень горько из-за пожара в Сурате. Пусть раненые выздоравливают», — заявил Моди в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в городе Сурат индийского штата Гуджарат загорелся многоэтажный торговый центр. Погибли не менее 17 человек, большинство — студенты.

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