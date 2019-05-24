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Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей

Происшествия

Идёт проверка

Копейск, Челябинская область, 24 мая 2019, 19:14 — REGNUM  В Челябинской области погиб 13-летний подросток, который пытался спасти двоих десятилетних детей из воды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла днём 24 мая в карьере возле посёлка Бажово, в районе Копейска. Возле карьера находилась группа детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.

По факту трагедии идёт доследстеенная проверка, отметили в СКР.

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Происшествия на воде
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